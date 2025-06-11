Salzgitter iki yeni ihaleyle enerji teminini artıracak

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’nin düşük karbonlu çelik üretimine yönelik enerji teminini daha da artırmak amacıyla iki ayrı ihale açtığını duyurdu.

İlk ihale, uzun vadeli enerji alım anlaşması kapsamında yer üstü fotovoltaik sistemlerden 150 MWp güneş enerjisi temini için açıldı. Bu sayede şirket, düşük karbonlu çelik üretim programı SALCOS® için kalan enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Öte yandan ikinci ihale kapsamında Salzgitter, çelik tesisinde büyük ölçekli batarya enerji depolama sisteminin inşası ve işletmesi için yatırımcı arıyor. Böylelikle düşük karbonlu çelik üretimine kesintisiz şekilde devam edebilecek.

Söz konusu ihalelerde teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih 22 Haziran.