Salzgitter Flachstahl beyaz eşya üretimi için BSH Hausgeräte GmbH’ye yeşil çelik tedarik etti

Pazartesi, 20 Eylül 2021 14:55:53 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’nin bu ay Almanya merkezli BSH Hausgeräte GmbH’ye yeşil çelik tedarik ederek BSH’nin karbon salımını %66’dan fazla azaltmasını sağladığını açıkladı. Düşük karbonlu çelik, başlangıçta BSH’nin Polonya’da bulunan Lodz tesisindeki çamaşır makinesi üretiminde montaj parçaları için kullanılacak.

Düşük karbonlu çelik kaliteleri, Peine elektrik ark ocaklı tesisinde ve Salzgitter’deki galvanizleme tesisinde üretiliyor.

Salzgitter Flachstahl Satış Direktörü Phillip Meiser, “Yeşil çelik şerit, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizden her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Bu zamanda düşük karbon ayak izine sahip ürünleri tedarik etmek onlar için önemli. Ürün portföyünü genişletmek, kısa vadeli karbondan arındırma stratejimizin önemli bir parçası. Hedefimiz, 2025 yılına kadar SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi kapsamında yaklaşık iki milyon mt yeşil çelik üretmek,” dedi.