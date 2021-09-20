﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter Flachstahl beyaz eşya üretimi için BSH Hausgeräte GmbH’ye yeşil çelik tedarik etti

Pazartesi, 20 Eylül 2021 14:55:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’nin bu ay Almanya merkezli BSH Hausgeräte GmbH’ye yeşil çelik tedarik ederek BSH’nin karbon salımını %66’dan fazla azaltmasını sağladığını açıkladı. Düşük karbonlu çelik, başlangıçta BSH’nin Polonya’da bulunan Lodz tesisindeki çamaşır makinesi üretiminde montaj parçaları için kullanılacak.

Düşük karbonlu çelik kaliteleri, Peine elektrik ark ocaklı tesisinde ve Salzgitter’deki galvanizleme tesisinde üretiliyor.

Salzgitter Flachstahl Satış Direktörü Phillip Meiser, “Yeşil çelik şerit, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizden her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Bu zamanda düşük karbon ayak izine sahip ürünleri tedarik etmek onlar için önemli. Ürün portföyünü genişletmek, kısa vadeli karbondan arındırma stratejimizin önemli bir parçası. Hedefimiz, 2025 yılına kadar SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi kapsamında yaklaşık iki milyon mt yeşil çelik üretmek,” dedi.


Etiketler: Salzgitter  çelik üretimi  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Eyl

Tata Steel lJmuiden tesisi için hidrojen kullanımına yatırım yapacak
09 Eyl

ArcelorMittal hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşası için hükümetten fon alacak
09 Eyl

Saarstahl, Liberty Steel’den satın aldığı Fransa’daki çelik tesislerinin adını değiştirdi
25 Ağu

Thyssenkrupp hurda kullanımını teşvik eden proje için hükümetten fon alacak
24 Ağu

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %18,8 arttı