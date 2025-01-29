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Salzgitter düşük karbonlu çelikten rüzgâr kulesi üretecek

Çarşamba, 29 Ocak 2025 14:35:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, rüzgâr türbini üretimi yapan bağlı kuruluşu ENERCON ve TM Group’a ait SMB Schönebecker Maschinenbau GmbH ile birlikte düşük karbonlu çelik kullanarak rüzgâr kulesi üretimi yapacağını duyurdu.

Almanya ve Avrupa’da ilk kez düşük karbonlu çelik kullanarak üretilecek kulenin bu yılın başında Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Diepholzer Bruch rüzgâr çiftliği projesi kapsamındaki E-138 EP3 rüzgâr türbinine kurulacağı ifade edildi.

Bu sayede ortaklar, çelik kulenin karbon emisyonlarını en az %70 azaltarak gelecekte müşterilerine daha sürdürülebilir opsiyonlar sunabileceklerini dile getirdi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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