SAIL’in net kârı üçüncü çeyrekte %4,1 arttı

Cuma, 11 Şubat 2022 10:47:32 (GMT+3) | Kalküta

Steel Authority of India Limited’in (SAIL) net kârı 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %4,1 artışla 15,28 milyar INR (204 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu çeyrekte şimdiye kadarki en iyi performansın gösterildiği ancak bu durumun yerel ve ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında kaydedilen eşi benzeri görülmemiş artışlar gibi şirketin kontrolünün dışındaki sebeplerden ötürü mali performansına yansıtılamadığı belirtildi.

Aynı çeyrekte SAIL’in satılabilir çelik üretimi, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,15 milyon mt’a kıyasla 4,36 milyon mt oldu.