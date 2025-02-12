SAIL’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %67 azaldı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %66,5 düşüşle 1,41 milyar INR (16,35 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam geliri yıllık %4,9 artarak 244,89 milyar INR (2,82 milyar $) seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde SAIL’in ham çelik üretimi, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,75 milyon mt’a kıyasla 4,63 milyon mt ve satışları 3,81 milyon mt’a kıyasla 4,43 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.