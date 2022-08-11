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Hint SAIL’in net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %79 azaldı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 10:21:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %79 düşüşle 8,04 milyar INR (101 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam geliri yıllık %17 artarak 169,29 milyar INR (2,13 milyar $) oldu.

SAIL ham çelik üretiminin birinci çeyrekte, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 3,77 milyon mt’a kıyasla 4,33 milyon mt’a yükseldiğini ve satışlarının 3,33 milyon mt’a kıyasla 3,15 milyon mt seviyesine gerilediğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Sail 

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