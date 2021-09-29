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İkincil çelik ürünleri ve toz cevher satışları SAIL’in son on yılın en yüksek kârını elde etmesine katkı sağladı

Çarşamba, 29 Eylül 2021 11:35:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Başkanı Soma Mondol, ikincil çelik ürünleri ile toz cevher satışlarındaki artışın, diğer hammadde kullanımının azalmasının, satın alma gücünün düşmesinin ve faiz oranlarının azalmasının şirketin, 2020-2021 mali yılında, son on yılda kaydedilen en yüksek kârı elde etmesine katkı sağladığını belirtti.

Mondol, SAIL’in stratejisinin, çok sayıda tesisi standartların altında koşullarla işletmek yerine tesisleri en uygun şekilde işletmek olduğunu söyledi.

SAIL’in AVFÖK’ü 2019-2020 mali yılında %23 artışla 1,88 milyar $; vergi öncesi kârı ise yıllık %117 artışla 942 milyon $ seviyelerinde yer almıştı.

Şirket, çelik üretim kapasitesini yıllık 50 milyon mt’a çıkarmak için bir sonraki genişletme çalışmasını planlamaya başladı. Genişletme çalışmalarının, önümüzdeki 15-18 ay içerisinde tamamlanması ve üretime, 2023-2024 yıllarında geçilmesi bekleniyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  mali sonuçlar  Sail  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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