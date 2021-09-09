Saarstahl, Liberty Steel’den satın aldığı Fransa’daki çelik tesislerinin adını değiştirdi

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:57:33 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi SHS Stahl Holding Saar’ın bağlı kuruluşu uzun çelik üreticisi Saarstahl, Fransa’daki iki çelik tesisi olan Hayange demir yolu tesisi ve elektrik ark ocaklı Saint-Saulve çelik üretim tesisi için yeni isimler açıkladı.

Hayange’de bulunan ve eski adı Liberty Rail Hayange olan demir yolu tesisinin yeni adı Saarstahl Rail olurken, Saint-Saulve’deki eski adı Liberty Ascoval olan çelik tesisi artık Saarstahl Ascoval adıyla ticaret yapacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Ağustos ayında Saarstahl, İngiltere merkezli Liberty Steel’in Fransa’daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange’i satın aldı.

Saarstahl’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Klaus Richter, “Yüksek kaliteli altyapı ürünleri üretmek ve böylece sürdürülebilir mobilite çözümlerinin gelişimini ilerletmek istiyoruz. Saarstahl Ascoval’de yeşil çelik üretmek için elektrik ark ocağı teknolojilerine yatırım yaptık,” dedi.

Şirketin açıklamasına göre, elektrik ark ocağı teknolojileriyle çelik üretimi Saarstahl’ın karbonsuz birinci kalite çelikten yapılmış geniş bir ürün yelpazesi sunmasına olanak sağlayacak.