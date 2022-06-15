Rusya’nın çelik üretiminin bu yıl en az %15 azalması bekleniyor

Çarşamba, 15 Haziran 2022 17:24:31 (GMT+3) | İstanbul

Yaptırımlardan dolayı azalan ihracat ve yerel tüketim nedeniyle Rus çelik üreticilerinin bu yıl üretimde büyük bir düşüşle karşı karşıya kalması bekleniyor. Beklenen düşüşün diğer bir nedeni ise yerel üreticilerin aşırı yüksek olan marjlarını kontrol altına almayı amaçlayan bir dizi yerel düzenleme oldu.

Henüz ABD, İngiltere ve AB’nin doğrudan yaptırımlarına maruz kalmayan Rusya merkezli NLMK’nın sahibi Vladimir Lisin, bu yıl yassı mamul üretiminin %23 düşmesini, uzun ve yarı mamul üretiminin ise sırasıyla %15 ve %6 gerilemesini bekliyor. Genel olarak, Rus üreticiler toplam çelik üretiminin bu yıl %15 veya 11 milyon mt düşeceğini tahmin ediyor. Yılın ikinci yarısında düşüşün 9 milyon mt olması bekleniyor.

Rusya’nın geneline ve bazı çelik üreticilerine doğrudan uygulanan uluslararası yaptırımlar, üreticilerin iç ve dış pazarlardaki konumlarını büyük ölçüde etkiledi. Yerel otomotiv sektörü Nisan ayında %78,5 düşüş yaşarken, Mayıs ayındaki düşüşün %83,5 olduğu tahmin ediliyor. Bu düşüşün başlıca nedeni yedek parça sıkıntısı, yabancı teknolojilere kısıtlı erişim ve alım gücündeki genel düşüş oldu. Aynı sebepler çelik tüketiminin %15-20 oranında azaldığı inşaat sektörünü de etkiledi. Worldsteel’in tahminlerine göre Rusya’nın yerel çelik tüketimi bu yıl %20 düşüşle 35,1 milyon mt seviyesinde yer alacak.

Rus üreticiler AB, ABD ve bazı Asya ülkelerinin Rusya’dan ürün ithalatını yasaklaması veya ithalata kısıtlama getirmesi nedeniyle alıcı bulmakta zorluk yaşıyor. Ayrıca alıcı bulunması halinde Rus tedarikçilerin özellikle pik demir, slab ve sıcak sac satış fiyatlarının yasaklı olmayan diğer menşeli ürünlerin fiyatlarının altında olması gerekiyor. Rusya’nın ihracat geliri azalırken, düşük fiyatlı ürünleri hem çelik piyasasının dengesini hem de Türkiye ile belirli bir ölçüde Asya’da ilgili ürünlerin fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Rusya’da çelik üretimi bu yıl kesinlikle düşecek. Bazı piyasa oyuncuları, tüm çelik ürünlerinin üretiminin en iyi ihtimalle %15 ve yassı mamul üretiminin ise %23 azalacağını tahmin ediyor. Edinilen bilgilere göre, Rus üreticilerden bazıları geçtiğimiz ay yassı mamul üretimlerini yaklaşık %20-30 düşürdü. Bu ay üretim kesintilerinin daha ciddi bir boyuta ulaşması bekleniyor. İnşaat demiri segmentinde ise düşük talep, neredeyse hiç ihracat yapılamaması ve Donbas çıkışlı arzdaki artış sonucunda Rusya’da üretim yaklaşık %20-25 düştü.