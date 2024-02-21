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Rusya’da Balakovo tesisinde yaşanan patlama üretim kaybına neden olmayacak

Çarşamba, 21 Şubat 2024 14:42:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’da çelik üreticisi Balakovo'nun tesisinde 19 Şubat tarihinde bir patlama yaşanmış ve üç kişi yaralanmıştı. Yapılan resmi açıklamada bu patlamanın üretim tonajında azalmaya neden olmayacağı belirtildi. Yine de bazı piyasa kaynakları patlama elektrik ark ocağı bölgesinde yaşandığı için büyük bir hasar olması gerektiğini ifade etti. SteelOrbis’e konuyla ilgili bilgi veren üreticiden bir yetkili, “Patlama ekipmanlar test edilirken hava ayrıştırma istasyonunda yaşandığı için üretim etkilenmeyecek. Bahsi geçen istasyonun zaten üretimle bir ilgisi yok,” ifadelerini kullandı.

Balakovo tesisi Novostal-M grubunun bir parçası ve yıllık 1 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip. Tesis için yıllık üretim tonajını 1,2 milyon mt artıracak bir genişletme projesi bulunuyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da proje ertelenebilir.

Novostal-M bünyesinde yer alan ve filmaşin üretimine yoğunlaşan Abinskit elektrik ark ocağı tesisi ise yıllık 3 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Tesisten aylık yaklaşık 200.000 mt filmaşin ihraç edilirken, 30.000-40.000 mt’luk küçük bir kısım iç piyasaya satılıyor.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi 

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