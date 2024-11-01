Rus Don-Metall önümüzdeki yıl yeni inşaat demiri tesisini faaliyete almayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Infinity Capital JSC’ye ait Rusya merkezli çelik üreticisi Don-Metall, önümüzdeki yıl Rostov bölgesinde yeni bir inşaat demiri tesisi devreye almayı planlıyor.

3,6 milyar RUB (36,74 milyon $) yatırımla hayata geçirilecek tesisin üretim kapasitesinin yıllık 400.000 mt seviyesinde yer alacağı belirtildi. Öte yandan su arıtma tesisi, 35 kW kapasiteli trafo merkezi ve depolama alanının inşasının tamamlandığı ancak haddeleme ekipmanlarının, yolların ve demir yoluna erişim hattının inşasının devam ettiği bildirildi.

Bununla birlikte Don-Metall CEO’su Sergei Frolov, tesisin 2025 yılının birinci çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını ve aynı üretim sahasında bir haddehane daha kurulması yönünde planları olduğunu dile getirdi.