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Rusya merkezli Evraz yeni inşaat demiri ve profil markalarını piyasaya sürdü

Pazartesi, 04 Kasım 2024 14:37:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, inşaat demiri ve I-profil için ARMAX ve BALMAX adı altında iki yeni markayı piyasaya sürdüğünü açıkladı.

ARMAX şu anda betona daha fazla bağlanan ve dokuz şiddetine kadar sismik dalgalara dayanabilen iki tip ürün çeşidine sahip. 500 MPa akma dayanıma sahip ARMAX 500, tüm inşaat kategorilerine uygunken 600 MPa’nın üzerinde akma dayanımına sahip ARMAX 600 ise daha büyük projeler için tasarlandı.

Öte yandan düşük alaşımlı yapısal çelik kalitesi C390’dan üretilen profil BALMAX 390, genellikle 355 MPa akma dayanımına sahip yapı çeliğine uygulanan teknolojik süreçlere uygun olarak her türlü kesme işlemine tabi tutulabilir ve işlenebilir.


Etiketler: Profil İnşaat Demiri Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Evraz 

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