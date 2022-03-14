Rusya Ticaret Bakanlığı çelik üreticilerinin marjlarını azaltmasını istiyor

Pazartesi, 14 Mart 2022 15:26:29 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çelik şirketleri, tüccarlar ve hurda toplayıcılarının yetkililerinden üretim marjlarını %25 ile sınırlamalarını ve gerekirse bu yıl için yapılan tüm kontratların yeniden görüşülmesini istedi. Toplantıda Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov, sıcak sac ürünlerinde marjın %25’ten fazla olmaması gerektiğini ve aynı şeyin soğuk sac, inşaat demiri ve geri kalan bütün çelik ürünleri için geçerli olduğunu söyledi.

Evtukhov, “Bugün belirlenen fiyatlar hiç kimse için uygun değil. Çok yüksek seviyelerde. Geçen yıl çok iyi gelir elde ettiniz, artık ülkeniz için çalışma zamanı,” dedi ve gerekirse bazı yenileme projelerinin erteleneceğini ifade etti. Çelik şirketlerinin fiyatlandırma planlarını bakanlığa sunmak için az bir vakti var. Şirketlerin fiyatları nasıl belirleyeceğine kendilerinin karar verebileceği ancak tüm çelik ürünlerinin fiyatlarında önemli düşüşler olması gerektiği belirtildi. Şirketler fiyat düşüşlerine yönelik tekliflerini yakın zamanda sunmazsa ürün fiyatları hükümet tarafından belirlenecek.

Söz konusu toplantı AB’nin 11 Mart’ta Rusya’dan yapılan çelik ithalatını yasakladığını açıklamasından önce gerçekleşmişti. Bu yüzden piyasa oyuncuları AB, Rusya için önemli bir ihracat pazarı olduğundan fiyatların zaten kendiliğinden düşeceğini, böylesi pazar dışı önlemlere gerek olmadığını düşünüyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir Rus piyasa kaynağı çelik şirketlerinin %25’in üzerinde bir marj için anlaşmak üzere hükümetle görüşmeler yapabileceğini, fiyat düşüşüne ilişkin detayların da bu hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan bakanlık ihracat satışları konusunda bir kısıtlama olmadığını, iç piyasada ihtiyacı karşılayacak yeterli arz ve iyi fiyat seviyesi olduğu takdirde ihracatın destekleneceğini belirtti.