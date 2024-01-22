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Rusya merkezli Amurstal 2023 yılında üretim rekoru kırdı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 12:19:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli çelik üreticisi Amurstal, 2023 yılı üretim rakamlarını ve bu yıla ilişkin planlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şirketin çelik üretiminin 2023 yılında bir önceki yıl kaydedilen 744.261 mt seviyesine kıyasla 969.776 mt seviyesine çıktığı ve haddelenmiş ürün üretiminin de 383.323 mt’a kıyasla 431.808 mt seviyesini aştığı belirtildi.

Öte yandan Amurstal, optimizasyon projeleriyle birlikte tavlama fırınının ve haddehanesinin verimliliğini artırmanın yanında aktarma süresini de kısalttı.

Amurstal Genel Direktörü Grigory Freidin, “Küresel piyasada yüksek bir profesyonellik ve verimlilik göstermekten gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla rehavete kapılmadan Asya-Pasifik piyasalarındaki varlığımızı düzenli olarak artırıyoruz. Ayrıca üretimimizi modernize etmek için yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıla ilişkin planlarımız arasında ihracat potansiyeli yüksek bir ürün olan 150 x 150 [mm] ebatlı kütüğe geçiş yapmak yer alıyor. Bu sayede talepte yaşanan değişime yanıt vermiş oluyoruz. Stratejik önceliğimiz Uzak Doğu Federal Bölgesi ve Asya-Pasifik piyasalarındaki konumumuzu güçlendirmek. Ayrıca Rusya’nın doğusundaki büyük ölçekli altyapı projeleriyle de ilgileniyoruz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi 

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