Rusya koklaşabilir taş kömürü ihracatında sınırlamaya gitmeyi planlıyor

Çarşamba, 20 Nisan 2022 16:22:00 (GMT+3) | İstanbul

Rusya hükümeti yakın gelecekte koklaşabilir taş kömürü ihracatında sınırlamaya gitmeyi planlıyor.

Hükümet yerel fiyatları düşürmek amacıyla Enerji ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarından koklaşabilir taş kömürü ihracatına sınırlama getirilmesini talep etti. Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov 16 Mart tarihinde tüm piyasa oyuncularına özellikle sonbahar-kış aylarında stokların yeterli seviyede olmasını sağlamak amacıyla ihracat yerine yerel arza öncelik verilmesi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca yerel fiyatlar belirlenirken küresel fiyatların referans alınmaması talep edilmişti. Yeni düzenlemenin detayları için ilerleyen günler beklenirken, Rusya hükümetinin böyle bir hazırlığın içerisinde olduğunu açıklamış olması dahi küresel koklaşabilir taş kömürü oyuncularında kafa karışıklığına yol açtı. Çinli bir tüccar, “Bu konu çok fazla tartışılıyor ancak şahsen gerçeklik payı olmadığını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle ihracata kota getirilecek. Bunun ardındaki sebep Rusya’da yüksek fiyatların karşılanamaması,” dedi. Uluslararası başlıca bir tüccar, “Rusya koklaşabilir taş kömürü ihracat piyasalarında lider konumunda yer alıyor. Böyle bir kısıtlamaya gidilirse iç piyasası bunca tonajı nasıl tüketecek?” yorumunu yaptı. Rusya Enerji Bakanlığı ülkenin kömür ihracatının 2021 yılında 215,1 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve bunun 22,6 milyon mt’unu koklaşabilir taş kömürünün oluşturduğunu belirtti. Avrupalı bir tüccar ise, “Mevcut durumlar çok değişken,” şeklinde konuştu.