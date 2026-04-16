 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rusya...

Rusya çelik ithalatına vergi getirmeye hazırlanıyor

Perşembe, 16 Nisan 2026 15:00:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya Devlet Sekreteri ve Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazanov, ithal çelik ürünlerine özel vergi getirilmesini öngören bir yasa taslağının hazırlanıp yetkililerin onayına sunulduğunu bildirdi. Yerel basına konuşan Sazanov söz konusu girişimin, sektör temsilcilerinin çeşitli hükümet toplantılarında dile getirdiği talepler doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Uygulama takvimi onay sürecine bağlı olacak

Sazanov’a göre yeni verginin yürürlüğe giriş tarihi, kurumlar arası onay sürecinin hızına bağlı olacak. Ancak düzenlemenin mevcut bütçe döngüsü içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Sazanov, “Her halükarda bu, onay süreci tamamlandıktan sonra ya 2026 içinde ya da 1 Ocak 2027’de gerçekleşecek,” ifadelerini kullanarak teklifin ilgili devlet kurumlarının değerlendirmesine sunulduğunu belirtti.

Mekanizma yerel üreticilere uygulanan sistemle aynı olacak

İthal ürünlere yönelik önerilen vergi mekanizmasının, yerel çelik üreticilerine uygulanan mevcut sistemle aynı yapıyı izlemesi bekleniyor.

Rusya 2022’nin Ocak ayında ham çelik üretimine yönelik aylık slab satış fiyatlarının %2,7’si seviyesinde vergi getirmişti. Aynı yılın Ağustos ayından bu yana ise slab fiyatlarının 30.000 RUB/mt seviyesinin altına düşmesi durumunda vergi oranı sıfır olarak uygulanıyor.

Çelik sektörünü desteklemeye yönelik daha geniş paket gözden geçiriliyor

Söz konusu girişim Rusya’nın demir-çelik sektörünü desteklemeye yönelik daha geniş kapsamlı politika paketinin bir parçasını oluşturuyor. İthal çeliğe özel vergi getirilmesi teklifi daha önce Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın katıldığı bir hükümet toplantısında da gündeme gelmişti.

Daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alikhanov, demir cevherine uygulanan maden çıkarma vergisi ile ham çelik üretim vergisinin 2026 sonuna kadar ertelenmesi ihtimali dahil olmak üzere ek destek önlemlerini de gündeme getirmişti. Ancak Rusya Maliye Bakanlığı ile Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bu vergilerin ertelenmesine karşı çıktı.

Bununla birlikte yetkililer stratejik yatırım projelerine yatırım aşamasının tamamlanmasının ardından üç yıl süreyle özel üretim vergisi muafiyeti tanınmasını da değerlendirdi. Genel olarak ithal çelik ürünlerine yönelik planlanan vergi, Rusya’nın yerel sanayiyi destekleme ve mali politikayı dengeleme çabalarının sürdüğünü gösterirken, çelik ticaret akışlarını da yeniden şekillendirebilecek bir adım olarak öne çıkıyor.


Etiketler: Rusya BDT Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis