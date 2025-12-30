Rusya hurda ihracatına yönelik kotayı 2026’ya uzattı, kota tonajını artırdı

Rusya hükümeti, Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yönelik demir hurda ve atık ihracatına 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere vergiye tabi kota getirdiğini açıkladı. Kararın, yurt içinde talep görmeyen hammaddelerin dış pazarlara yönlendirilmesine imkân tanıyarak iç piyasadaki arz fazlasını hafifletmesi hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere hükümet, bu yılın Ağustos ayında Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yönelik 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olan hurda ve atık ihracat kotasını 1,5 milyon mt’dan 1,8 milyon mt’a çıkarmıştı.

Vergiye tabi kota 2,2 milyon mt olarak belirlendi

Kararnameye göre 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 ve 7204 50 000 0 kodları altında kayıtlı bulunan hurda ve atık ihracatına yönelik kota 2,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Kota dahilindeki hurda ve atık ihracatından en az 15€/mt olacak şekilde %5, kota aşıldıktan sonra ise en az 290€/mt olacak şekilde yine %5 vergi alınacak.

Kota tahsisi, Federal Gümrük Servisi tarafından sağlanan gümrük istatistiklerine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Tahsiste, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 döneminde Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yapılan ihracat tonajları esas alınacak.

Kararnameye göre kota, 2026 yılı boyunca iki aşamada dağıtılacak. Kotanın bir bölümü geçmiş ihracat performansına göre tahsis edilirken, daha küçük bir kısmı ise 2024-2025 döneminde hurda ihracatı yapmamış ancak belirlenen uygunluk kriterlerini karşılayan şirketlere ayrılacak.

Kota kapsamında ihracat için lisans şartı

Vergiye tabi kota dahilindeki hurda ihracatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tek seferlik ihracat lisanslarına tabi olacak. Lisansların uygulanan gümrük beyannamesi prosedürüne bağlı olarak ya gümrük beyannamesinin tescil tarihinde ya da fiili ihracat tarihinde geçerli olması gerekecek.