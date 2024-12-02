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Rusya koklaşabilir taş kömürü ihracatına uygulanan vergiyi kaldırdı

Pazartesi, 02 Aralık 2024 11:43:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya hükümeti, yerel kömür üreticilerini korumak amacıyla koklaşabilir taş kömürü ihracatına uygulanan vergiyi kaldırdığını ve antrasit ile buhar kömürü ihracatına uygulanan vergi moratoryumunun süresini uzattığını duyurdu.

Böylelikle 1 Aralık tarihi itibarıyla kömür ihracatına uygulanan vergi kaldırıldı. Bununla birlikte antrasit ile buhar kömüründeki ihracat vergisi moratoryumu bu yılın sonuna kadar uzatılırken, söz konusu kömür türlerine uygulanan ihracat vergilerinin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kaldırılacağı bildirildi.

Rusya, ruble-dolar kuruna bağlı kömür ihracat vergisini ilk kez 2023 yılının Ekim ayında uygulamaya başlamıştı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Rusya BDT Kota ve Vergiler 

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