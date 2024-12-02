Rusya koklaşabilir taş kömürü ihracatına uygulanan vergiyi kaldırdı

Rusya hükümeti, yerel kömür üreticilerini korumak amacıyla koklaşabilir taş kömürü ihracatına uygulanan vergiyi kaldırdığını ve antrasit ile buhar kömürü ihracatına uygulanan vergi moratoryumunun süresini uzattığını duyurdu.

Böylelikle 1 Aralık tarihi itibarıyla kömür ihracatına uygulanan vergi kaldırıldı. Bununla birlikte antrasit ile buhar kömüründeki ihracat vergisi moratoryumu bu yılın sonuna kadar uzatılırken, söz konusu kömür türlerine uygulanan ihracat vergilerinin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kaldırılacağı bildirildi.

Rusya, ruble-dolar kuruna bağlı kömür ihracat vergisini ilk kez 2023 yılının Ekim ayında uygulamaya başlamıştı.