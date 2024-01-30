﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rusya 2028’de karbon ücreti getirebilir

Salı, 30 Ocak 2024 14:40:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı işletmelerin sera gazı emisyonlarını ücretlendirecek bir sistem uygulamayı düşünüyor. Ülke 2028 yılının ilk çeyreğinde “karbon ücreti” getirebilir. Taslak planı onay için yetkililere sunuldu.

Sektörlerin listesi ve bir ton karbon eşdeğeri emisyonun maliyeti, fiyatlandırma konsepti geliştirilirken belirlenecek. Taslak plana göre, sektörlerin mevcut karbon yoğunlukları ve başlıca ihracat pazarlarında karbon fiyatıyla karşı karşıya kalma riski göz önüne alınarak vergi yükümlülüklerinin bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla analiz edilmesi gerekiyor. 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla karbon ücretinin getirilmesi için hukuki zemin oluşturacak federal yasa taslağının hükümete sunulması ve karbon ücreti mekanizmasının uygulanmasına yönelik altyapının 2027 yılının ikinci çeyreği itibarıyla hazır olması planlanıyor.


Etiketler: Rusya BDT Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya kömür ihracatına dolar-ruble kuruna bağlı olarak uygulanan vergiyi kaldırdı

12 Oca | Çelik Haberler

Rusya hurda ihracat kotasının süresini 2024 yılı Haziran ayına kadar uzattı

15 Ara | Çelik Haberler

Rusya hurda ihracat kotasının süresini 2024’ün Temmuz ayına kadar uzatabilir

20 Kas | Çelik Haberler

Rusya çoğu çelik ürün ve hammaddeye ihracat vergisi getirdi

22 Eyl | Çelik Haberler

Rusya hurda ihracat kotasının süresini yıl sonuna kadar uzattı

05 Tem | Çelik Haberler

Rusya Demir Yolları çelik endüstrisi için vergi teşviki açıkladı

27 Eyl | Çelik Haberler

Rusya hurda ihracat kısıtlamasının süresini altı ay daha uzattı

02 Ağu | Çelik Haberler

Rusya hurda ihracat politikasında düzenlemeler yaptı

31 May | Çelik Haberler

Avustralya, Rusya ve Belarus’tan gerçekleştirilen tüm ithalata ek vergi getirecek

04 Nis | Çelik Haberler

Rusya 1 Mayıs itibarıyla hurda ihracat vergisini 290€/mt’a çıkarıyor

29 Mar | Çelik Haberler