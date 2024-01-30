Rusya 2028’de karbon ücreti getirebilir

Salı, 30 Ocak 2024 14:40:00 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı işletmelerin sera gazı emisyonlarını ücretlendirecek bir sistem uygulamayı düşünüyor. Ülke 2028 yılının ilk çeyreğinde “karbon ücreti” getirebilir. Taslak planı onay için yetkililere sunuldu.

Sektörlerin listesi ve bir ton karbon eşdeğeri emisyonun maliyeti, fiyatlandırma konsepti geliştirilirken belirlenecek. Taslak plana göre, sektörlerin mevcut karbon yoğunlukları ve başlıca ihracat pazarlarında karbon fiyatıyla karşı karşıya kalma riski göz önüne alınarak vergi yükümlülüklerinin bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla analiz edilmesi gerekiyor. 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla karbon ücretinin getirilmesi için hukuki zemin oluşturacak federal yasa taslağının hükümete sunulması ve karbon ücreti mekanizmasının uygulanmasına yönelik altyapının 2027 yılının ikinci çeyreği itibarıyla hazır olması planlanıyor.