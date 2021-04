Russel Metals ve Marubeni-Itochu Kanada’daki doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu birimlerini birleştirecek

Cuma, 16 Nisan 2021 12:22:06 (GMT+3) | San Diego

Ontario eyaletinin Toronto şehrinde bulunan Russel Metals Inc., Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. (MITI) ile Kanada’daki doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu birimlerini birleştirecekleri bir anlaşma imzaladı. Bununla beraber, Russel Metals projeye dahil ettiği net varlığının değerinin büyük bir kısmını nakit olarak alacak ve söz konusu projede de %50 öz sermaye payına sahip olacak.

Russel Metals şu anda Kanada’daki doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu birimini tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Triumph Tubular & Supply Ltd. (Triumph) aracılığıyla yürütürken, MITI da Kanada’daki söz konusu faaliyetlerini tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Hallmark Tubulars Ltd. (Hallmark) aracılığıyla işletiyor. Triumph ve Hallmark, TriMark Tubulars Ltd. (TriMark) adı altında yeni bir şirket olarak faaliyet gösterecek.

Russel Metals, son birkaç yılda doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu sektöründe makro faaliyet koşullarının, zorlu enerji piyasası ve doğrudan piyasaya ürün tedarik eden imalatçıların distribütörleri aradan çıkarması nedeniyle değiştiğini belirtti. Sonuç olarak şirket, söz konusu birleşmenin, geniş bir ürün portföyü sunacağını ve müşterilerine verimli ve etkili bir şekilde hizmet vermesini sağlayacağını ifade etti.

Triumph, 2020 yılında 165 milyon $ gelir elde etti ve 3 milyon $ faaliyet kaybı yaşadı. 31 Mart 2020 tarihinde sona eren üç yıllık dönemde ise, şirketin yıllık ortalama geliri 267 milyon $ ve yıllık ortalama faaliyet kârı da 10 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu transfer işleminin 2021 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.