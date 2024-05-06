﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 09:45:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 8 adet düşüşle 605 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 102 adet seviyesine gerilerken petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 499 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 143 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 120 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

EUROFER: AB’de çelik boru üretiminin bu yıl azalması bekleniyor

06 May | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusunda damping olmadığına karar verdi

03 May | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal kaynaklı boru için telafi edici vergileri 2028 yılına kadar uzattı

02 May | Çelik Haberler

Vallourec Guyana’daki petrol ve doğal gaz projesine hat borusu tedarik edecek

30 Nis | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %7,9 arttı

26 Nis | Çelik Haberler

Vimsa Boru: Yeni aldığımız API belgesiyle 2024 bizim için çok hareketli geçecek

25 Nis | Röportaj

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay seyretti veya hafifçe arttı

25 Nis | Boru

Suudi Al Yamamah Steel Jeddah boru tesisinde üretime başladı

25 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay, vadeli fiyatlar dalgalandı

24 Nis | Boru