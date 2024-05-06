ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 8 adet düşüşle 605 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 102 adet seviyesine gerilerken petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 499 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 143 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 120 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet artış kaydetti.