ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 26 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 613 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 105 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet düşüşle 506 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 142 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 118 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 25 adet artış kaydetti.