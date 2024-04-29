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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Pazartesi, 29 Nisan 2024 09:48:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 26 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 613 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 105 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet düşüşle 506 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 142 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 118 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 25 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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