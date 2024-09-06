Rus Amurstal önümüzdeki yıl nihai mamul üretimini artırmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya’nın Khabarovsk Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Alexey Abrosimov, Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada yerel çelik sektörüne yönelik beklentileri ve yerel çelik üreticisi Amustal’ın planlarını paylaştı.

Bakan Abrosimov, Rusya’da yerel çelik üretiminin 2025 yılında yıllık %1,2 ve 2026 yılında yıllık %1,1 artmasının, ayrıca yerel nihai mamul üretiminin de 2025 yılında %19,2 ve 2026 yılında %3,1 yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Bununla birlikte Rus çelik üreticisinin nihai mamul üretimini önümüzdeki yıl 650.000 mt seviyesine çıkaracağına, üretim tesisinde kapasite artırım projesi yürüttüğüne ve bu sayede ürün yelpazesini genişleteceğine dikkat çekti.

Öte yandan talebe ilişkin konuşan Abrosimov, çelik sektörünün büyümesinde yerel inşaat, makine mühendisliği ve boru sektörlerinden gelen talepteki artışın rol oynadığını aktardı. Ayrıca çelik ürünlerinin rekabet gücünün üretim süreçlerinde yapılan modernizasyon çalışmaları ve yeni satış piyasalarının oluşmasıyla arttığını belirtti.