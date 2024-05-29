Romanyalı girişimci Otelu Rosu çelik tesisinin devreye alınması için 300 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 15:50:48 (GMT+3) | İstanbul

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, çoğunlukla inşaat, taşımacılık ve petrol sektöründe faaliyet gösteren UMB Group’un sahibi yerel girişimci Dorinel Umbrarescu’nun Otelu Rosu çelik tesisinin yeniden devreye alınması amacıyla 300 milyon € yatırım yapacağını duyurdu.

2013 yılından beri atıl duran tesisin sıvı çelik üretim kapasitesi yıllık 850.000 mt seviyesinde yer alıyordu. Ayrıca tesiste düşük, orta veya yüksek karbon içerikli çelik boru beraberinde inşaat demiri, tel ve özel çelik kalitelerinin üretimi de gerçekleştiriliyordu.

Başbakan Ciolacu, “UMB Group, tesisin faaliyetlere yeniden başlaması için 300 milyon €’nun üzerinde yatırım yaparak 600’ü aşkın kişiye istihdam sağlayacak. Yatırımla birlikte yerel altyapı projeleri için gerekli ürünlerin üretilmesi planlanıyor,” ifadelerini kullandı.

Piyasa oyuncuları, Otelu Rosu tesisinin yeniden devreye alınmasıyla yerel üretim ve inşaat projelerinin artabileceğini düşünüyor. Targoviste bölgesinde şu an yalnızca AFV Beltrame Group’un bağlı kuruluşu Donalam SRL inşaat demiri üretimi yapıyor.

SteelOrbis’e konuşan Romanyalı bir tüccar, “Dorinel Umbrarescu’nun niyetinin ciddi olduğunu ve tesisi yeniden devreye alacağına inanıyorum. Bu gelişme iç piyasayı destekleyecek. Ancak tesiste daha çok kendi inşaat projelerine yönelik üretim yapacaklarını düşünüyorum,” dedi.