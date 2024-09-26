Ussuri Capital Romanya'daki yeni yassı mamul tesisi için yatırımcı arıyor

Türkiye merkezli yatırım şirketi Ussuri Capital, Romanya’da kuracağı yeni yassı mamul tesisinin finansmanı için 60 milyon € tutarında yatırım arayış sürecine girdiğini açıkladı. Fonlar arazi alımı, proje mühendisliği, başlıca ekipmanların satın alınması ve ana üretim kompleksinin inşası için kullanılacak.

Ussuri Capital’in Genel Müdürü Roman Kurashe, “Bizim vizyonumuzu paylaşan ve Avrupa’daki yeşil çelik dönüşümünün bir parçası olmaya istekli yatırımcılarla iş birliği yapmak istiyoruz,” dedi. Şirketin karbon ayak izi düşük seviyelerde yer alacak projesinin değeri 160 milyon € seviyesinde yer alıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere projenin 2027 yılında tamamlanması planlanan ilk aşamasında tesisin yıllık 400.000 mt asitli sac, yıllık 250.000 mt soğuk rulo sac ve yıllık 250.000 mt galvanizli sac üreteceği tahmin edilirken 2030 yılına kadar tamamlanacak ikinci aşamada tesis, yıllık 1,2 milyon mt ultra ince sıcak rulo sac üretecek. Şirket, ilk aşamadaki ekipmanın devreye alınmasından iki yıl sonra 324 milyon € gelir ve 38 milyon € AVFÖK elde etmeyi bekliyor.