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AFV Beltrame bu yıl Romanya’daki tesislerine 20 milyon € yatırım yapmayı hedefliyor

Cuma, 02 Şubat 2024 15:53:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli AFV Group’un iş geliştirmeden sorumlu yetkilisi ve şirketin Romanya merkezli bağlı kuruluşu Donalam’ın CEO’su Carlo Beltrame yakın zamanda katıldığı bir röportajda şirketin mevcut durumu ve Romanya’da bulunan varlıklarına yönelik planları açıkladı.

Şirket 2024 yılında tesis yatırımlarına devam ederken aynı zamanda tesislerin karbondan arındırılmasına odaklanmayı planlıyor. Beltrame Targoviste’de bulunan çelik tesisi ve haddehanelerin yenilenmesi için 16 milyon € yatırım yapmayı, Calarasi’deki sermaye harcamalarına ise 4 milyon € ayırmayı hedefliyor. Buna ek olarak 2023 yılında Calarasi ve Targoviste’de bulunan tesisleri yenileme projeleri için 30 milyon €’nun üzerinde yatırım yapıldı.

Carlo Beltrame çelik sektörü süregelen küresel enflasyon, artan enerji maliyetleri, hammadde krizi, düşük çelik fiyatları ve işgücü sıkıntısı gibi çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaya devam edeceğinden 2024 yılının 2023 gibi zorlu geçeceğini ifade etti.

Artan enerji ve hammadde maliyetlerinden dolayı zorlu ve stresli geçen 2023 yılına rağmen şirket geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında 155.000 mt’un üzerinde inşaat demiri ve vasıflı çelik satışı gerçekleştirdi. Şirket yeniden faaliyetlerine başlamasından yalnızca bir yıl sonra Romanya piyasasındaki %24 oranındaki pazar payını korudu. Romanya geriye kalan tonaj ihtiyacını özellikle de yakın Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Mısır’dan olmak üzere ithalat yoluyla karşılıyor.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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