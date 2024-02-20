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Romanya merkezli Artrom Steel Tube karbonsuzlaşma için bu yıl 6 milyon €’nun üzerinde yatırım yapacak

Salı, 20 Şubat 2024 12:26:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli boru üreticisi Artrom Steel Tubes karbon emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla bu yıl 6 milyon €’nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket doğal gaz tüketimini azaltmak amacıyla ısıtma fırınını yenilemeye başladı. İklim nötrlüğüne katkıda bulunacak hidrojen kullanım ihtimalini de destekleyen yenileme çalışmaları bu yılın sonlarında tamamlanacak.

Öte yandan şirket boru üretiminde kullanılmak üzere kendi çelik üretimini kolaylaştırıp karbondan arındırmanın yanı sıra Reșița ve Slatina tesislerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Artrom’un halihazırda kullandığı teknoloji atıkları geri dönüştürerek düşük karbonlu çelik üretilmesine olanak tanısa da bu sürecin çevresel etkisinin azaltılması şirketin gelişim stratejisinde bir öncelik olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: Boru Borular Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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