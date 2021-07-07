Beltrame Group Romanya’da inşaat demiri ve filmaşin tesisinin inşası için yatırım yapacak

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 15:43:40 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, İtalyan ticari profil üreticisi AFV Beltrame Group, 300 milyon € yatırım yaparak Romanya’da inşaat demiri ve filmaşin tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Yeni tesis, çelik ile haddeleme tesisi içerirken, yıllık yaklaşık 600.000 mt inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket, bu yatırımın yerel olarak yaklaşık 250 kişiye, inşaat aşamasında en az 800 kişiye ve üretim aşamasında yaklaşık 150 kişiye istihdam yaratmasını bekliyor.

AFV Beltrame Fransa ve Romanya Ülke Müdürü Carlo Beltrame, “Proje, tasarımı ve yenilikçi teknolojileri sayesinde çelik sektöründe benzeri görülmemiş bir ilerleme sağlayarak üretim faaliyetlerinin neden olduğu karbon salımını en aza indirmemizi sağlayacak. Bu yatırımla şirket, çevresel hedeflere ulaşma ve yerel kaynakları kullanma konusundaki kararlılığını gösteriyor,” dedi.