Romanyalı Artrom Steel boru üretiminde yeşil enerji kullanmaya başladı

Romanya merkezli boru üreticisi Artrom Steel Tubes, karbon salımını düşürme hedefi doğrultusunda Romanya’nın başlıca enerji tedarikçilerinden biriyle imzaladığı anlaşmanın ardından üretiminde yeşil enerji kullanmaya başladığını duyurdu.

Şirket, hurda bazlı elektrik ark ocağında boru üretimine yönelik kendi çeliğini ürettiğini ve %100 yenilenebilir enerjiye geçişin hurdadan bitirilmiş boruya kadar üretim zincirinin tamamında Kapsam 1&2 emisyonlarını %42 azaltacağını ifade etti. Bu amaç doğrultusunda Artrom Steel, kendi yenilenebilir enerji kapasitesine yatırım yapmak yerine önümüzdeki birkaç yıl içerisinde uzun vadeli enerji alım anlaşmaları imzalamayı hedeflediğini dile getirdi. Böylelikle tüm mali kaynaklarını üretim süreçlerini modernize etmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve karbon salımını düşürmeye yoğunlaştıracağını ekledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, karbon emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla bu yıl 6 milyon €’nun üzerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.