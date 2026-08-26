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Romanya çelik talebini destekleme potansiyeli taşıyan yeni demir yolu yatırım planını onayladı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 16:57:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya hükümeti ülkenin demir yolu ağının yenilenmesine ve modernizasyonuna odaklanan geniş kapsamlı bir yatırım programını içeren 2026-2030 dönemi demir yolu altyapısı geliştirme stratejisini onayladığını açıkladı. Çelik tüketimine ilişkin doğrudan bir tahmin paylaşılmasa da planlanan çalışmaların büyüklüğü projelerin ilerlemesiyle birlikte ray ve inşaat çeliğine yönelik ek talep oluşturabilir. Bu durum tüketimin zayıf seyrettiği ve altyapı yatırımlarının şimdiye kadar çelik talebine yalnızca sınırlı destek sağladığı Romanya çelik piyasasına bir miktar katkıda bulunabilir.

Ülkede 9.700 km'den uzun demir yolu hattının, diğer bir ifadeyle ağın yaklaşık %73'ünün en son yenilenmeleri gereken tarihi geçmiş olması demir yolu altyapısındaki iyileştirme ihtiyacının önemli boyutlarda olduğunu gösteriyor. Demir yolu hatları ve kritik altyapının yenilenmesi için 2026-2030 döneminde yaklaşık 2,66 milyar € finansmana ihtiyaç duyulacağı tahmin edilirken, AB'nin stratejik ulaşım ağı olan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) kapsamındaki projeler için 3,33 milyar € daha ayrılması öngörülüyor. Rayların yenilenmesini, elektrifikasyon çalışmalarını, köprü ve tünellerin iyileştirilmesini ve diğer altyapı projelerini kapsayan program; ray, inşaat demiri, yapı çeliği ve ilgili ürünlere yönelik talep oluşturma potansiyeli taşıyor.

Bununla birlikte Romanyalı piyasa oyuncuları açıklanan yatırımların ne ölçüde çelik tüketimine dönüşeceği konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Yerel bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, Romanya hükümetinin devam eden çalışmaları finanse etmekte halihazırda zorlandığını ve mevcut projelerde önemli gecikmeler yaşandığını belirterek yeni ve büyük ölçekli bir yatırım programının uygulanabilirliğine ilişkin şüphelerin arttığını aktardı. Temmuz ayında şirketlerin açtığı iflas dosyası sayısının yıllık yaklaşık %26 artışla 1.016'ya ulaşması, konut ve konut dışı bina inşaatı sektörlerindeki iflasların ise yaklaşık %48 yükselmesiyle ülke ekonomisi genelindeki finansal baskı da yoğunlaştı. Bu ortamda demir yolu stratejisi çelik talebine kayda değer destek sağlayabilir ancak programın gerçek katkısı planlanan yatırımların ne ölçüde finanse edilip hayata geçirileceğine bağlı olacak.

Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Yatırım 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

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