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Liberty Galati Karadeniz’deki ablukanın etkisini azaltmak için Romportmet limanını yenileyecek

Pazartesi, 08 Ocak 2024 11:27:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Romanyalı çelik üreticisi Liberty Galati, Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan Karadeniz’deki ablukanın etkisini azaltmak amacıyla Romportmet limanını yenileyerek kapasitesini artıracağını açıkladı. Toplam değeri 10,1 milyon RON (2,22 milyon $) olan proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma Programı 2021-2027 tarafından 8,49 milyon RON (1,86 milyon $) ile ortaklaşa finanse edilecek.

En yüksek çevre standartlarında tasarlanmış yeni hammadde yükleme, boşaltma ve elleçleme ekipmanlarının alımını içerecek yenileme çalışmaları 2024 yılı Ocak-Aralık ayları ​​arasında gerçekleştirilecek. Romportmet’in rıhtımları 7.000 dwt’ye kadar gemileri yükleme ve boşaltma kapasitesine sahip.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Yatırım Liberty Steel 

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