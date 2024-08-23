EBRD Romanya’nın güneş enerjisi projesine finansman sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Raiffeisen Bank International, Romanya’nın güneydoğusunda gerçekleştirilecek iki fotovoltaik güneş enerjisi santralinin inşasına ve işletilmesine yönelik 110 milyon € finansman sağlanacağını duyurdu.

Bu doğrultuda EBRD ve Raiffeisen Bank, Nofar Energy’nin kurulu kapasitesi toplam yaklaşık 300 MW seviyesinde yer alacak Iepuresti ve Ghimpati projeleri için ayrı ayrı 55 milyon € finansman sağlayacak. Yıllık 386 GWh yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmesi beklenen söz konusu santraller, Romanya’nın karbon salımını yıllık yaklaşık 160.000 mt azaltmasına yardımcı olacak. Ayrıca üretilen enerji iç piyasaya tedarik edilecek.

EBRD Avrupa Enerji Departmanı Başkanı Grzegorz Zielinski, “Söz konusu santraller, Romanya’nın yenilenebilir enerji kapasitesini artıracak ve 2030 yılına kadar 11,9 GW’lik yeni kapasite devreye alma yönündeki planlarını destekleyecek,” açıklamasını yaptı.