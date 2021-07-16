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Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları birinci yarıda hafifçe düştü

Cuma, 16 Temmuz 2021 12:25:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, bu yılın ikinci çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin ortalamanın üzerinde görülen yağışlı hava nedeniyle yıllık %9 düşüşle 75,9 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %12 artışla 76,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Rio Tinto’ya göre, Corona virüsünden dolayı uygulanan kısıtlamaların devam etmesi ve çalışan sayısının kısıtlı olması, şirketin deneyimli müteahhitlere erişimini etkiledi.

Bu yılın ilk yarısında Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi yıllık %5 düşüşle 152,3 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 düşüşle 154,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri sevkiyat tahmini, bir önceki tahmine göre değişmeyerek 325-340 milyon mt aralığında yer almaya devam etti.

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “Özellikle Çin olmak üzere küresel ekonomi güçlü bir şekilde toparlandı ve müşterilerimize elimizden geldiğince çok ürün sunmaya odaklandık. Ancak, ilk yarıda, özellikle Pilbara operasyonlarımızda, maden bağlantılarının değiştirilmesi ve yüksek yağışlardan dolayı bazı zorluklarla karşılaştık,” dedi.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Okyanusya  madencilik  Avustralya  Rio Tinto  üretim  |  benzer haberler »


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