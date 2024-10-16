 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rio...

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 16 Ekim 2024 11:02:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %5,7 ve yıllık %0,7 artışla 84,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %0,7 ve ikinci çeyreğe kıyasla %5,2 artışla 84,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin Pilbara bölgesinde yaptığı demir cevheri üretimi yıllık %1 düşüşle 241,5 milyon mt, demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %1 düşüşle 242,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin 2024 yılı demir cevheri sevkiyatlarına yönelik tahmini 323-338 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor. Söz konusu tahmin, planlanan madencilik alanları için gerek onayların zamanlamasına ve hava koşullarına bağlı olarak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Rio Tinto 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Ekim 2024

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ekim 2024

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Ekim 2024

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ekim 2024

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,9 yükseldi

15 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2024

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya’daki maden projesinin ihracata başlaması için 6 milyar $ gerekiyor

14 Eki | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

14 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis