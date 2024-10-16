Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üçüncü çeyrekte arttı

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %5,7 ve yıllık %0,7 artışla 84,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %0,7 ve ikinci çeyreğe kıyasla %5,2 artışla 84,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin Pilbara bölgesinde yaptığı demir cevheri üretimi yıllık %1 düşüşle 241,5 milyon mt, demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %1 düşüşle 242,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin 2024 yılı demir cevheri sevkiyatlarına yönelik tahmini 323-338 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor. Söz konusu tahmin, planlanan madencilik alanları için gerek onayların zamanlamasına ve hava koşullarına bağlı olarak.