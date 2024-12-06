Rio Tinto üç yıl içerisinde demir cevheri üretimini 15 milyon mt artırmayı planlıyor

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde demir cevheri üretiminin bu yıl ve önümüzdeki yıl 323-338 milyon mt seviyesinde yer almasını öngördüğünü açıkladı.

Öte yandan şirket, güvenli üretim sisteminin yardımıyla demir cevheri üretiminin bu yıl ve 2025 yılında yıllık 5’er milyon mt yükseleceğini, dolayısıyla üretiminde önümüzdeki üç yıl içerisinde yıllık toplam 15 milyon mt artış olmasını beklediğini aktardı.

Rio Tinto ayrıca bu yıl da karbonsuzlaşma projelerine yatırım yaptığını ve bu sayede emisyonlarında yıllık 3 milyon mt’un üzerinde düşüş sağlayacağını dile getirdi.