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Rio Tinto Pilbara’daki demir cevheri kapasitesini yıllık 345-360 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor

Cuma, 08 Aralık 2023 10:17:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto Pilbara demir cevheri biriminde orta vadede yıllık 345-360 milyon mt kapasiteye ulaşmayı ve bu kapasiteyi sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket Rhodes Ridge projesi için de ön fizibilite çalışması gerçekleştirecek.

Şirket ayrıca güvenli üretim sistemini uygulayarak Pilbara’daki demir cevheri üretiminde yıllık 5 milyon mt’luk bir artış hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rio Tinto 2023 yılında demir cevheri sevkiyatının daha önce açıklanan 320-335 milyon mt aralığının üst sınırında yer almasını, 2024 yılında ise 323-338 milyon mt aralığında olmasını bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Rio Tinto 

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