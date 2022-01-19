Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi proje tamamlama çalışmalarındaki gecikmeler ve yağışlar nedeniyle 2021’de düştü

Çarşamba, 19 Ocak 2022 10:45:58 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin çeyreklik bazda %1 artış ve yıllık %2 düşüşle 84,1 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %5 düşüş ve üçüncü çeyreğe kıyasla %1 artışla 84,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi proje tamamlama çalışmalarındaki gecikmeler ve yılın ilk yarısında ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle yıllık %4 düşüşle 319,7 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 düşüşle 321,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2022 yılı için demir cevheri sevkiyat tahmini 320-335 milyon mt aralığında yer alıyor.