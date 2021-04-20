Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi birinci çeyrekte hafifçe düştü

Salı, 20 Nisan 2021 11:15:55 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, bu yılın birinci çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin, Şubat ayına kadar madenlerde ortalamanın üzerinde görülen yağışlı hava nedeniyle yıllık %2 düşüşle 76,4 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %7 artışla 77,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Rio Tinto’ya göre, çalışan bulunurluğu ve hava koşulları bakım çalışmalarını aksattı. Tropikal Kasırga Seroja, Nisan ayında maden ve liman faaliyetlerini etkiledi.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri sevkiyat tahmini, bir önceki tahmine göre değişmeyerek 325-340 milyon mt aralığında yer almaya devam etti.

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “İlk çeyrekte genel olarak güçlü bir operasyonel performans elde ettik. Başta Avustralya’daki demir cevheri varlıklarımızda olmak üzere büyük yağışların etkilerini başarıyla yöneten ekiplerle tüm ürünlerimize yönelik tahmin aralıklarını aynı seviyelerde tuttuk,” dedi.