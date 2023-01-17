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Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi 2022’de hafifçe arttı

Salı, 17 Ocak 2023 10:43:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Rio Tinto geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik ve yıllık bazda %6 artışla 89,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %4 ve üçüncü çeyreğe kıyasla %5 artışla 87,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2022 yılında Rio Tinto’nun Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 324,1 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda değişim göstermeyerek 321,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2023 yılında demir cevheri sevkiyatının hava ve piyasa koşullarına bağlı olarak 320-335 milyon mt aralığında yer almasını bekliyor.

Öte yandan plansız demir yolu duruşunun ardından 2023 yılında Gudai-Darri hattının tam kapasitesine ulaşacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Üretim Rio Tinto 

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