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Rio Tinto ve Shougang düşük karbonlu üretim çözümleri için mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 22 Eylül 2022 14:04:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli demir cevheri madencisi Rio Tinto, Çinli çelik üreticisi Shougang Group ile çelik değer zinciri için düşük karbonlu çözümlerin araştırılmasını, tasarlanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmanın odak noktaları arasında düşük karbonlu sinterleme teknolojisi, yüksek fırın ve bazik oksijen fırını optimizasyonu, karbon yakalama ve kullanımı yer alıyor.

Rio Tinto Kapsam 1 ile Kapsam 2 karbon emisyonlarını 2025 yılına kadar %15 ve 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Rio Tinto 

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