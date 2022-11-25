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Rio Tinto daha büyük düşük karbonlu demir üretim tesisi kurmayı planlıyor

Cuma, 25 Kasım 2022 15:23:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Almanya’da bulunan küçük ölçekli düşük karbonlu demir üretim tesisin etkinliğini kanıtlamasının ardından, çelik değer zincirinin karbondan arındırılmasına yardımcı olma potansiyelini değerlendirmek amacıyla düşük karbonlu demir üretimi için daha büyük ölçekli bir tesis geliştirmeyi planladığını açıkladı. Almanya’daki tesiste şirketin Avustralya’da bulunan madenlerinden çıkan cevher kullanılıyor.

Saatte 1 mt kapasiteye sahip olacak tesisin tasarımı devam ediyor ve şirket tesisin inşa edilmesi için uygun yerleri değerlendiriyor.

BioIron™ olarak bilinen işlem, çelik üretim sürecinde indirgeyici olarak metalürjik kömür yerine ham biyoyakıt ve Pilbara’dan çıkan demir cevherini metalik demire dönüştürmek için mikrodalga enerjisi kullanıyor. BioIron sıfıra yakın karbon emisyonuyla çelik üretimini destekleme potansiyeline sahip ve karbon yakalama ile depolama işlemleriyle entegre edilirse emisyonu sıfıra indirebilir.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Rio Tinto 

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