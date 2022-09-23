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Rio Tinto düşük karbonlu üretime geçişi destekleyen küresel girişimde yer alacak

Cuma, 23 Eylül 2022 11:14:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli demir cevheri madencisi Rio Tinto sıfır karbon teknolojilerini ticarileştirmeye yardımcı olan küresel bir girişim olan First Movers Coalition’a katılacağını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu ile ABD Hükümeti tarafından yönetilen girişim küresel karbon emisyonunun %30’undan sorumlu olan alüminyum, havacılık, kimya, beton, nakliye, çelik ve kamyon taşımacılığı gibi sektörleri hedefliyor. Temiz teknoloji açısından acil bir ilerleme olmazsa söz konusu emisyon oranının yüzyılın ortasına kadar %50’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Rio Tinto Ticaret Müdürü Alf Barrios, “First Movers Coalition’ın bir üyesi olarak karbonsuz geleceğe giden yolumuzu güçlendirmeye yardımcı olacak yeni teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla mevcut ortaklık ağımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.

Şirket 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Rio Tinto yaklaşık 7,5 milyar $’lık sermaye yatırımıyla 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını %50 oranında azaltmayı planlıyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Rio Tinto 

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