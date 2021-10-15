Rio Tinto 2021 için demir cevheri sevkiyat tahminini düşürdü

Cuma, 15 Ekim 2021 11:10:02 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, bu yılın üçüncü çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin proje tamamlama çalışmalarındaki gecikmeler nedeniyle çeyreklik bazda %10 artış ve yıllık %4 düşüşle 83,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %2 ve ikinci çeyreğe kıyasla %9 artışla 83,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi yıllık %5 düşüşle 235,6 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %2 düşüşle 237,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri sevkiyat tahmini, bir önceki tahminde kaydedilen 325-340 milyon mt’a kıyasla 320-325 milyon mt aralığında yer almaya başladı.