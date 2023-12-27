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Hint NMDC RINL’ye demir cevheri tedarik edecek

Çarşamba, 27 Aralık 2023 09:50:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ile uzun vadeli tedarik sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında NMDC Limited, Donimalai madeninden RINL’ye demir cevheri tedarik edecek.

Şirket daha önceden Bailadila demir cevheri madeninden tedarik için de NMDC Limited ile benzer bir sözleşme imzalamıştı.

RINL’nin demir cevheri ihtiyacı, 30 Aralık tarihinde yeniden devreye alınması planlanan üçüncü yüksek fırınla artacak. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Jindal Steel and Power Limited, aylık yarı mamul tedariki karşılığında RINL’ye işletme sermayesi sağlamayı kabul etmişti.

Üçüncü yüksek fırının devreye alınmasıyla RINL, yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli Vishakhapatnam tesisi için aylık 600.000 mt demir cevherine ihtiyaç duyacak.

NMDC ülkenin en büyük demir cevheri madencisi olarak biliniyor. Kendine ait madeni bulunmayan RINL ise hammadde ihtiyacını yerel ve ithal alımlarla karşılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi NMDC RINL 

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