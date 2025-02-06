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RHI Magnesita refrakter üreticisini devralarak Kuzey Amerika’ya açılıyor

Perşembe, 06 Şubat 2025 12:16:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel yüksek kalite refrakter tedarikçisi RHI Magnesita (RHIM), ABD’li refrakter üreticisi Resco Group’u 410 milyon $ karşılığında devraldığını duyurdu. Söz konusu devralımın RHI ve Magnesita’nın birleştiği 2017 yılından bu yana şirketin yaptığı en önemli yatırım olduğu ifade edildi.

Devralım sayesinde RHIM, ABD’de piyasa konumunu güçlendirmenin yanı sıra tedarik zincirini iyileştirecek ve yerel üretimi önemli ölçüde artıracak. Bu sayede ABD’li müşterilerin ithalata olan bağımlılığını azaltacak ve teslimat sürelerini kısaltacak.

Öte yandan şirketin gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, karbonsuzlaşma faaliyetlerine katkı sağlamanın yanında kullanılmış refrakter malzemelerini yeniden kullanılabilir hammaddelere dönüştürerek atığı azaltacak.

RHIM’in refraktör ürünlerinin çelik ve çimento gibi pek çok sektörde üretim açısından önemli olduğu belirtiliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Devralım & Birleşme 

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