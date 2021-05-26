Reysaş Hendek’te konteyner fabrikası kuracak

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 14:58:49 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, lojistik grubu Reysaş Lojistik, 15 milyon $’lık yatırımla Sakarya’da bulunan Hendek’te bir konteyner fabrikası kuracak.

Artan lojistik talebiyle konteyner ihtiyaçlarının da arttığını ifade eden Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, küresel arz sıkıntısından dolayı yeterli konteyner ithal edemediklerini, maliyetlerin yüksek olduğunu, bu nedenle yerli üretime geçme kararı aldıklarını belirtti. Şirket, yıllık 5.000-10.000 adetle üretime başlayarak beş yıl içerisinde 50.000 adet konteyner üretmeyi hedeflerken, sadece lojistiğe yönelik değil, özel amaçlı kullanılan konteynerleri de üretmeyi planlıyor.

Durmuş Döven’e göre, Türkiye’nin yıllık konteyner ihtiyacı 100.000 adet seviyesinde yer alıyor. Türkiye’nin Çin’e karşı lojistik avantajı olduğunu belirten Durmuş Döven, “Biz sadece Türkiye’deki talebi karşılamak değil, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapmak istiyoruz. Çünkü Çin talebe hemen cevap veremediği gibi, 1.700$ nakliye maliyeti de yaratıyor. Çin kadar ucuza satamasak da talep görebileceğimize inanıyoruz,” dedi.

Özellikle son zamanlarda yaşanan konteyner sıkıntısı ve bunun navlun fiyatlarına yansıması çelik sektörünü de etkiliyor. Nisan ayında Çelik Dış Ticaret Derneği ve SteelOrbis tarafından düzenlenen webinarda Türkiye’nin konteyner taşımacılığında devam eden sorunlar konuşulmuş ve konteyner sıkıntısının dökme yüke olan talebi artırdığı, dökme yük tarafında da navlunların artmasına sebep olduğu ifade edilmişti.