 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rashmi...

Rashmi Metaliks Limited, İngiltere’nin su altyapı sistemine yönelik sfero borular için ön onayı aldı

Salı, 17 Şubat 2026 09:53:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da faaliyet gösteren Rashmi Metaliks Limited, sfero döküm boruları için İngiltere İçme Suyu Denetim Kurumundan ön onayı aldığını açıkladı. Şirket tarafından 17 Şubat Salı günü yapılan açıklamaya göre söz konusu onay, firmanın İngiltere’deki su altyapı projelerine katılımının önünü açacak.

İngiltere’de içme suyuyla temas eden ürünler için temel şartlara uyulması gerekli ve ürünlerin kamu sağlığını korumaya yönelik kalite, güvenlik ve malzeme standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor.

Şirket, alınan onayla Rashmi Metaliks’in ileri metalürjik süreçlere, sıkı kalite kontrol sistemlerine ve küresel üretim standartlarına uygunluğunun kanıtlandığını belirtti. Firmanın sfero boru ürünlerinin yüksek mukavemet, korozyon direnci ve uzun ömürlü dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlandığı, böylece kaynaktan son kullanıcıya kadar güvenli ve güvenilir su iletimi sunduğu ifade edildi.


Etiketler: Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hi-Tech Pipes Limited, Uttar Pradesh’te yeni ERW boru üretim tesisini devreye aldı

16 Şub | Çelik Haberler

Hint VPTL yeni dikişsiz paslanmaz çelik boru üretim tesisini devreye aldı

06 Kas | Çelik Haberler

Vibhor Steel Tubes Odisha’da kurduğu yeni tesisini devreye aldı

16 Tem | Çelik Haberler

Jindal SAW Orta Doğu’da çelik boru üretimine 118 milyon $ yatırım yapacak

10 Haz | Çelik Haberler

Venus Pipes & Tubes yeni katma değerli kaynaklı boru tesisini devreye aldı

26 May | Çelik Haberler

Vibhor Steel Tubes yeni boru tesisinde deneme üretimine başladı

04 Mar | Çelik Haberler

Welspun Corp, yeni bağlı kuruluşuyla Avrupa’ya ihracatını artıracak

26 Şub | Çelik Haberler

Welspun Corp, ABD’ye kaplamalı boru tedarik edecek

17 Şub | Çelik Haberler

Hindistan paslanmaz dikişsiz boruyu zorunlu kontrol denetimine dahil edecek

13 Şub | Çelik Haberler

Tube Investments of India Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %66 düştü

04 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis