Rashmi Metaliks Limited, İngiltere’nin su altyapı sistemine yönelik sfero borular için ön onayı aldı

Hindistan’da faaliyet gösteren Rashmi Metaliks Limited, sfero döküm boruları için İngiltere İçme Suyu Denetim Kurumundan ön onayı aldığını açıkladı. Şirket tarafından 17 Şubat Salı günü yapılan açıklamaya göre söz konusu onay, firmanın İngiltere’deki su altyapı projelerine katılımının önünü açacak.

İngiltere’de içme suyuyla temas eden ürünler için temel şartlara uyulması gerekli ve ürünlerin kamu sağlığını korumaya yönelik kalite, güvenlik ve malzeme standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor.

Şirket, alınan onayla Rashmi Metaliks’in ileri metalürjik süreçlere, sıkı kalite kontrol sistemlerine ve küresel üretim standartlarına uygunluğunun kanıtlandığını belirtti. Firmanın sfero boru ürünlerinin yüksek mukavemet, korozyon direnci ve uzun ömürlü dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlandığı, böylece kaynaktan son kullanıcıya kadar güvenli ve güvenilir su iletimi sunduğu ifade edildi.