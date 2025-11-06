Hint VPTL yeni dikişsiz paslanmaz çelik boru üretim tesisini devreye aldı

Hindistan merkezli paslanmaz çelik boru üreticisi Venus Pipes & Tubes Limited (VPTL), yıllık 1.800 mt kapasiteye sahip yeni üretim tesisini devreye aldığını açıkladı. Şirketin 6 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre yeni tesisin devreye alınmasıyla VPTL’nin toplam üretim kapasitesi yıllık 16.200 mt’a yükseldi.

VPTL Yönetim Kurulu Başkanı Arun Kothari, “Bu başarı, büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve yüksek spesifikasyonlu, birinci kalite paslanmaz çelik ürünlere ihtiyaç duyan kritik sektörlere hizmet verme stratejimizi güçlendiriyor,” dedi.

VPTL petrol ve doğal gaz, enerji üretimi, otomotiv, ilaç ve inşaat gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dikişsiz ve kaynaklı boru üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin ürün portföyünde ayrıca paslanmaz çelik kaynaklı borular ve boyuna kaynaklı (LSAW) borular da yer alıyor. Bu ürünler, yapısal ve büyük çaplı uygulamalarda dayanıklılık ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanıyor.