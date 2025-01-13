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Qarmet bu yıl 3,7 milyon mt çelik üretimi hedefliyor

Pazartesi, 13 Ocak 2025 11:54:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet CEO’su Vadim Basin, şirketin 2024 yılındaki performansına ve bu yıla yönelik planlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Basin, geçtiğimiz yıl Qarmet’in pik demir üretim hedefinin %15, çelik üretim hedefinin %15, kok üretim hedefinin %18, aglomerat üretim hedefinin %12 ve nihai mamul üretim hedefinin ise %17 üzerine çıktığını ifade etti. Ayrıca şirketin bir metrik ton başına slab üretim maliyetlerini 2023 yılına kıyasla %18 azaltabildiğini vurguladı.

Öte yandan Qarmet yetkilisi, şirketin bu yıl 3,7 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Ayrıca Qarmet tesisinin doğal gaza geçiş yapacağını ve bu geçişin ilk aşamasının bu yılın ilkbahar veya yaz aylarında gerçekleşmesinin planlandığını da bildirdi.


Etiketler: Kazakistan BDT Çelik Üretimi 

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