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Tubacex Kazakistan’da dikişsiz boru tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 30 Nisan 2025 11:03:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex’in bağlı kuruluşu Tubacex IBF Kazakhstan Genel Direktörü Stefano Manfredi, Kazakistan’da hayata geçirilecek olası yatırımları görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde taraflar, Kazakistan’ın paslanmaz çelik ve nikel alaşımlı boru üretebilecek ilk dikişsiz boru tesisinin kurulması seçeneğini ele aldı. Bu sayede Kazakistan’ın yüksek teknolojili bir sektör oluşturma ve ithalatı ikame etme fırsatı yakalayacağı belirtildi.

Öte yandan Bakan Nurtleu, hükümetin Kazakistan’ın sanayi sektörlerini daha da güçlendirecek ve istihdam yaratacak yatırım projesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.


Etiketler: Boru Borular Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım Tubacex 

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