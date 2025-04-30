Tubacex Kazakistan’da dikişsiz boru tesisi kurmayı planlıyor

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex’in bağlı kuruluşu Tubacex IBF Kazakhstan Genel Direktörü Stefano Manfredi, Kazakistan’da hayata geçirilecek olası yatırımları görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde taraflar, Kazakistan’ın paslanmaz çelik ve nikel alaşımlı boru üretebilecek ilk dikişsiz boru tesisinin kurulması seçeneğini ele aldı. Bu sayede Kazakistan’ın yüksek teknolojili bir sektör oluşturma ve ithalatı ikame etme fırsatı yakalayacağı belirtildi.

Öte yandan Bakan Nurtleu, hükümetin Kazakistan’ın sanayi sektörlerini daha da güçlendirecek ve istihdam yaratacak yatırım projesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.